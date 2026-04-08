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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall in der Egerstraße - eine Radfahrerin verletzt - Polizei sucht die zweite Radfahrerin

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 27.03.2026, gegen 12.20 Uhr, soll es in der Egerstraße zu einem Unfall gekommen sein, bei welchem eine Radfahrerin mit einer anderen Radfahrerin zusammen stieß.

Eine 36-jährige Radfahrerin befuhr die Egerstraße, als plötzlich hinter einem Pkw eine junge Radfahrerin auf die Straße fuhr und seitlich mit der 36-Jährigen zusammen stieß. Die 36-jährige stürzte und verletzte sich leicht. Vor Ort wurde sie vom Rettungsdienst erstversorgt und dann einem Familienangehörigen übergeben. Die andere Radfahrerin hielt kurz an und sprach mit einem Zeugen. Danach entfernte sich diese von der Örtlichkeit.

Eine Fahndung im Bereich der Unfallörtlichkeit sowie weitere Abklärungen an einer Schule in der Egerstraße verliefen ohne Erfolg.

Die unbekannte Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: etwa 14 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hellbraune Haare. Sie trug eine rote Jacke und fuhr ein rotes Fahrrad an welchem vorne ein brauner Fahrradkorb angebracht war.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu der unbekannten Radfahrerin geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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