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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Versuchter Einbruch in Winzergenossenschaft

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.2026, 13.00 Uhr bis Dienstag, 07.04.2026, 11.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Stahltür aufzubrechen, um in Lagerräumlichkeiten einer Winzergenossenschaft in der Straße "Am Sonnenstück" zu gelangen. Als dies nicht gelang, brach die unbekannte Täterschaft eine daneben liegende Glastür auf. Aus den Lagerräumlichkeiten wurde nichts entwendet. Vielleicht wurde die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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