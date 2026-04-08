POL-FR: Schliengen: Versuchter Einbruch in Winzergenossenschaft
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.2026, 13.00 Uhr bis Dienstag, 07.04.2026, 11.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Stahltür aufzubrechen, um in Lagerräumlichkeiten einer Winzergenossenschaft in der Straße "Am Sonnenstück" zu gelangen. Als dies nicht gelang, brach die unbekannte Täterschaft eine daneben liegende Glastür auf. Aus den Lagerräumlichkeiten wurde nichts entwendet. Vielleicht wurde die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.
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