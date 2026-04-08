POL-FR: Schliengen: Versuchter Einbruch in Winzergenossenschaft

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 07.04.2026, gegen 10.30 Uhr, versuchte ein 68-jähriger Mann seinen Pkw auf der Wendefläche in der Straße "Am Rheinpark" zu wenden. Warum auch immer kam der 68-Jährige mit seinem Pkw von der Wendefläche ab und kollidierte mit einer Hauswand. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 9.000 Euro und der Schaden an der Hauswand auf etwa 1.000 Euro beziffert. ...

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