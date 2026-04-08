PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mutmaßlich betrunkener Pkw-Fahrer streift auf Bundesstraße eine Schutzplanke

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, gegen 12.35 Uhr, streifte ein mutmaßlich betrunkener 41-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 518 eine Schutzplanke.

Der 41-Jährige befuhr die Bundesstraße von Hasel kommend in Richtung Schopfheim, als er bei Eichen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Schutzplanke streifte. Zunächst hielt der 41-Jährige an einer Bushaltestelle an, setzte dann aber seine Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte der 41-Jährige mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 317 festgestellt und kontrolliert werden. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 15:04

    POL-FR: Lörrach: Frau schüttet Alkohol über Kleiderständer und wehrt sich bei der Kontrolle

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 07.04.2026, kurz nach 16.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Frau gerade eben ein alkoholisches Getränk über einen Kleiderständer und den daran hängenden Hemden geschüttet habe. Der Kleiderständer steht vor einem Modegeschäft in der Turmstraße. Im Hebelpark konnte die Tatverdächtige, eine augenscheinlich stark ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 15:02

    POL-FR: Schliengen: Versuchter Einbruch in Winzergenossenschaft

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.2026, 13.00 Uhr bis Dienstag, 07.04.2026, 11.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Stahltür aufzubrechen, um in Lagerräumlichkeiten einer Winzergenossenschaft in der Straße "Am Sonnenstück" zu gelangen. Als dies nicht gelang, brach die unbekannte Täterschaft eine daneben liegende Glastür auf. Aus den Lagerräumlichkeiten wurde nichts entwendet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren