Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mutmaßlich betrunkener Pkw-Fahrer streift auf Bundesstraße eine Schutzplanke

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, gegen 12.35 Uhr, streifte ein mutmaßlich betrunkener 41-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 518 eine Schutzplanke.

Der 41-Jährige befuhr die Bundesstraße von Hasel kommend in Richtung Schopfheim, als er bei Eichen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Schutzplanke streifte. Zunächst hielt der 41-Jährige an einer Bushaltestelle an, setzte dann aber seine Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte der 41-Jährige mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 317 festgestellt und kontrolliert werden. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.

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