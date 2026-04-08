Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit um Parkplatz eskaliert - Möbelzusteller erhält Faustschlag ins Gesicht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, kurz nach 15.00 Uhr, soll ein 47-jähriger Mann, welcher im Allmendweg Möbel zustellte, von einem 35-jährigen Mann einen Faustschlag ins Gesicht erhalten haben. Ursprünglich kam es zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Beteiligten, da der 47-Jährige seinen LKW auf den Parkplatz des 35-Jährigen gestellt habe. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit und der 35-Jährige habe durch das halb geöffnete Fenster der Fahrertür den 47-Jährigen gepackt und diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 47-Jährige zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, welche vom Rettungsdienst erst versorgt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

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