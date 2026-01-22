Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizisten wecken eingeschlafenen Einbrecher - Diebesgut in Socke versteckt

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

Heute Morgen gegen 08.00 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über einen Einbruch im Flensburger Bahnhof informiert. Es wurde eine Streife entsandt mit dem Hinweis, dass der Täter noch vor Ort sein könnte.

Die Bundespolizisten stellten auf Bahnsteig 1 am Servicegebäude eine zersplitterte Scheibe fest (siehe Bild). Eine Bahnmitarbeiterin öffnete den Beamten die Tür und diese betraten den Raum. Dort entdeckten sie einen Mann, der dort schlief. Die Bundespolizisten weckten den Mann und befragten ihn zum Einbruch.

Der 34-Jährige gab an "gute Geister und Seelen befreien zu wollen". Ermittlungen der Bundespolizisten ergaben, dass der Mann die Scheibe mit einem Stein eingeworfen hatte.

Die Bahnmitarbeiterin gab an, dass Geld fehlte. Der Mann gab zu, das Geld entwendet zu haben und die Bundespolizisten entdeckten die Barmittel (5,60 Euro) in einer Socke.

Kriminaltechniker der Bundespolizei sicherten Spuren und konnten aufgrund von Schuhabdrücken den Einbrecher letztendlich überführen.

Den 34-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell