Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Mann missachtet Rotlicht am Bahnübergang um Zug zu erreichen

Nortorf (ots)

Freitagabend gegen 17.20 Uhr musste eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei bei der Bestreifung des Bahnhofs Nortorf am Bahnübergang halten.

Die Bundespolizisten beobachten dabei einen Mann, der trotz Rotlicht und sich senkender Schranken, noch über den Bahnübergang lief. Die Beamten schritten sofort ein und stellten den Mann zur Rede. Dieser gab an, seinen Zug noch erreichen zu wollen. Ihm sei klar, dass dies gefährlich sei.

Die Beamten wiesen den 36-Jährigen auf die Lebensgefahr hin, in die er sich begeben hatte.

Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld von bis zu 350,- Euro.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Überqueren sie einen Bahnübergang nur, wenn dieser frei befahrbar ist, kein Lichtzeichen leuchtet oder sich die Schranken senken Sollten Sie noch schnell "rüber" wollen, so spielen Sie mit Ihrem Leben, sagte Hanspeter Schwartz, Pressesprecher der Flensburger Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell