POL-FR: Riegel/Endingen: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 2. April 2026, hatten bislang unbekannte Täter Betonteile auf einen Bahnübergang zwischen Riegel-Ort und Endingen am Kaiserstuhl gelegt. Ein Regionalzug der SWEG Schienenwege GmbH kollidierte mit den Hindernissen.
Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat vermutlich zwischen 21:40 Uhr und 21:55 Uhr. Durch den Vorfall entstand Sachschaden an der Bahninfrastruktur sowie am Zug in Höhe von rund 18.000 Euro.
Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-92870) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.
Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.
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