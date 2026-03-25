POL-OF: Stein fiel von Brücke auf Windschutzscheibe
Autobahn 661 / Neu-Isenburg (ots)
(lei) Einen Steinschlag auf der Windschutzscheibe erlebte eine 31-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag auf der Fahrt in Richtung Frankfurt. Die Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Autobahn 661 unterwegs, als ein kleiner Stein auf ihren Wagen fiel und dabei Sachschaden von etwa 500 Euro verursachte. Der Kiesel war jedoch nicht etwa von einem vorausfahrenden Fahrzeug aufgewirbelt, sondern offenbar von einer Brücke herabgeworfen worden - in dem Moment, als die Frau darunter hindurchfuhr. Im Rückspiegel sah sie noch drei mutmaßlich männliche und dunkel gekleidete Personen auf der Brücke stehen. Das Trio ist bislang unbekannt, die Polizeiautobahnstation Südosthessen bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.
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