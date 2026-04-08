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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Schwerer Arbeitsunfall im Rheinhafen - Zwei Personen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag kam es am Rheinhafen in Breisach am Rhein zu einem Betriebsunfall während des Abbaus eines alten Verladekrans.

Zwei Mitarbeiter einer Spezialfirma wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Gegen 10 Uhr waren die Arbeiter auf einem Hubsteiger mit Demontagearbeiten an einem alten Verladekran beschäftigt.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Verladekran ins Wanken und stürzte in den Rhein. Dabei riss er den Hubsteiger mit, der dadurch auf dem Festland umkippte.

Da der Arbeitskorb zum Unfallzeitpunkt ausgefahren war, wurde dieser in das Hafenbecken und unter die Wasseroberfläche gedrückt. Die beiden im Korb gesicherten Männer wurden unter Wasser gezogen, konnten sich jedoch eigenständig aus ihren Sicherungen befreien.

Während sich einer der Verunfallten selbstständig an Land bringen konnte, wurde sein Kollege von einem aufmerksamen Zeugen aus dem Rhein gerettet.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden beide Arbeiter mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Ein zur Sicherung des alten Verladekrans aufgestellter Autokran geriet bei dem Vorfall ebenfalls in Schräglage, stürzte jedoch nicht in das Hafenbecken.

Die Freiwillige Feuerwehr Breisach hat vorsorglich eine Ölsperre rund um die Unfallstelle errichtet, um eine Gefährdung der Umwelt auszuschließen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung oder das Ökosystem besteht jedoch nicht. Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine Betriebsstoffe in den Rhein ausgetreten.

Die Bergung des im Wasser befindlichen Krans wurde bereits eingeleitet. Es wird damit gerechnet, dass diese Maßnahme noch einige Zeit andauern wird. Der Schiffsverkehr kann die Unfallstelle weiterhin passieren.

Zur Absicherung hat die Wasserschutzpolizei Vogelgrun den betroffenen Bereich entsprechend mit Warnzeichen gekennzeichnet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

_________________________

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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