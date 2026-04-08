PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Blitzeranlage beschädigt +++ Diebstahl und Sachbeschädigung auf einer Baustelle

Hofheim (ots)

1.Blitzeranlage beschädigt,

Flörsheim, Schulstraße, Dienstag, 07.04.2026, 22.55 Uhr

(da)Unbekannte haben am Dienstag eine Blitzeranlage in Flörsheim beschmiert und beschädigt. Gegen 22.55 Uhr nahmen Anwohner der Schulstraße laute Geräusche auf der Straße wahr. Kurz darauf liefen drei bis vier vermummte und schwarz gekleidete Personen mit einem hammerähnlichen Gegenstand in der Hand davon. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die bislang Unbekannten eine in der Schulstraße abgestellte Blitzeranlage (Enforcement Trailer) beschädigt hatten. Sie hatten mehrfach auf die Anlage eingeschlagen und ein Hakenkreuz auf das Gehäuse geschmiert. Der dadurch verursachte Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2.Diebstahl und Sachbeschädigung auf einer Baustelle, Schwalbach, Katharina-Paulus-Straße, Samstag, 04.04.2026, 15:00 Uhr bis Dienstag 07.04.2026, 06:45 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Samstag, 04.04.2026, bis Dienstag, 07.04.2026, wurden in Schwalbach Gegenstände von einer Baustelle gestohlen und Stromleitungen beschädigt. Unbekannte verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Innenraum eines Baustellencontainers in der Katharina-Paulus-Straße und entwendeten aus diesem Werkzeug. Anschließend entwendeten sie Sprit aus einem Bagger und zertrennten Stromleitungen, welche für die Beleuchtung des Geländes verantwortlich sind. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

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