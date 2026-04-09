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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrerin im Seepark bei Unfall mit unbekanntem E-Scooter-Fahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, gegen 16.45 Uhr kam es in Freiburg-Betzenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine Radfahrerin am Seepark entlang, als sie in einer Linkskurve von einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer überholt wurde. Dabei soll es zu einer Berührung gekommen sein, in deren Folge die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Der E-Scooter-Fahrer verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Es soll sich um eine junge männliche Person mit weißer Bekleidung gehandelt haben.

Der Unfall ereignete sich etwa auf Höhe der Hausnummer 12 Sundgauallee. Zum Unfallzeitpunkt soll sich eine größere Personengruppe in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben. Möglicherweise wurde der Unfall durch diese Personen wahrgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221 zu melden.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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