Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Diebstahl eines Anhängers unter widrigen Umständen

Ramstein-Miesenbach, Carl-Zeiss-Straße (ots)

Ein auf dem Seitenstreifen in der Carl-Zeiss-Straße von Ramstein-Miesenbach stehender, nicht betriebsbereiter Anhänger wurde in der Zeit vom 23. auf den 24. März entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug mit Hilfe einer landwirtschaftlichen Zugmaschine weggeschleppt und in einem Waldstück zwischen Hauptstuhl und Bruchmühlbach abgestellt. Die blockierenden Räder des Anhängers hinterließen durch die Tathandlung eine deutliche Blockierspur auf der Straße.

Da es hierbei zu einer nicht unerheblichen Lärm- und Geruchsbelästigung gekommen sein dürfte, könnten Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Landstuhl, unter der Telefonnummer 0631 369 14399, zu melden. |pilan

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