Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ramstein-Miesenbach (ots)

Beim Abbiegen ist am Freitagnachmittag im Industriegebiet Westrich ein Pkw mit einem Motorrad kollidiert. Der 31-jährige Autofahrer bog um kurz nach 16 Uhr von der Rudolf-Diesel-Straße nach links in die L 356 ein. Dabei übersah er vermutlich den auf der Vorfahrtsstraße von links kommenden 16-jährigen Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Jugendliche war auf einem sogenannten Leichtkraftrad, welches bereits ab 16 Jahren mit der entsprechenden Führerscheinklasse gefahren werden darf, unterwegs. Obwohl er durch den Aufprall mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert wurde, kam der 16-Jährige glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. Er wurde dennoch zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Sachschadenshöhe belief sich auf ungefähr 15.000 Euro. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Aufgrund der Ereignisse war die L 356 in Fahrtrichtung Ramstein-Miesenbach für die Dauer von circa 3 Stunden gesperrt. |pilan

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