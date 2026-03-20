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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen mit hohem Schaden

Kindsbach, Eisenbahnstr. (ots)

In der Eisenbahnstraße in Kindsbach wurden in der Nacht vom 17. auf den 18. März gleich drei Fahrzeuge von einem bisher unbekannten Täter mit einem vermutlich spitzen Gegenstand rechtsseitig zerkratzt. Die Fahrzeuge standen in Höhe der Triftstraße.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Vom Täter liegen bisher keine Hinweise vor.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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