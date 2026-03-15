Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

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Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Donnerstag kam es auf der L356 zwischen der Einmündung Miesenbach und Mackenbach zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 30-jährige Motorradfahrer fuhr von Ramstein kommend auf der L356 in Richtung Mackenbach. Kurz hinter der Einmündung nach Ramstein verlor er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug und rutschte quer über die Fahrbahn. Das Motorrad wurde unter der Leitplanke eingeklemmt, der Fahrer selbst wurde über die Leitplanke in den Graben geschleudert. Dadurch erlitt er schwerste Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in das Krankenhaus gefahren. Zur ärztlichen Versorgung landete auch ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn. Die Strecke war im Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für circa 2 Stunden voll gesperrt.|vo

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