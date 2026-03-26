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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Fehlalarm an Schule: Keine Gefahr, Unterricht läuft weiter

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Amokalarm an einer weiterführenden Schule in Landstuhl hat sich heute als Fehlalarm herausgestellt. Gegen 10:30 Uhr erreichte die Polizei eine entsprechende Meldung. Einsatzkräfte überprüften umgehend das Schulgelände und fanden keine Hinweise auf eine konkrete Bedrohung. Nach etwa einer Stunde gab die Polizei Entwarnung.

Die Ursache für die Alarmauslösung wird derzeit ermittelt. Eine Räumung der Schule war nicht notwendig. In enger Absprache mit der Schulleitung läuft der Unterricht regulär weiter. Nur in Einzelfällen war eine Betreuung von Schülerinnen und Schülern durch den Rettungsdienst erforderlich. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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