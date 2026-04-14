Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Anschlussstelle Ahlhorn +++ Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Lediglich geringer Sachschaden ist am Dienstag, 14. April 2026, gegen 07:50 Uhr, durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 entstanden.

Ein 41-jähriger Mann aus dem Kreis Wittmund war zur Unfallzeit mit einem Mercedes auf der Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn unterwegs und verließ diese an der Anschlussstelle Ahlhorn. An der Einmündung zur B213 musste er halten, worauf der ihm folgende 37-Jährige aus Cloppenburg zu spät reagierte. Er fuhr mit einem Kleinwagen auf den Mercedes auf, wodurch Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro entstanden.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der nahen Autobahnpolizei fest, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn ist ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

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