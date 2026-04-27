Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei kontrolliert möglichen Dieseldieb

Holzendorf b Woldegk (ots)

Gestern Abend gegen 22:20 Uhr ist Beamten aus Friedland bei der Streifenfahrt ein Transporter im Bereich Holzendorf in der Nähe geparkter LKW aufgefallen. Als der Transporterfahrer nach Sichtung der Polizei plötzlich losfuhr, folgten die Beamten dem Fahrzeug und hielten es beim Parkplatz Brohmer Berge auf der Autobahn 20 an. Der 46-jährige deutsche Autofahrer wurde kontrolliert, ebenso wurde das nicht zugelassene Fahrzeug durchsucht.

Dabei fanden die Beamten große Kanister für Sprit sowie Utensilien, um Sprit umzufüllen. Aufgrund von Hinweisen und Ermittlungen zu dem Mann vor Ort lag der Verdacht nahe, dass er mutmaßlich Diesel aus den LKW abzapfen wollte und die Polizei ihn an seinem Vorhaben hinderte. Nachdem die Maßnahmen mit dem Mann abgeschlossen waren, fuhren die Polizisten zurück zu den LKW und prüften diese. Dort gab es keine weiteren relevanten Hinweise.

Da bei dem Mann während der Verkehrskontrolle der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde ein Drogenvortest von den Beamten gemacht. Der fiel positiv auf Amphetamin aus. Die Polizei fuhr den Mann daraufhin zur Blutprobenentnahme und untersagte ihm die Weiterfahrt mit dem Transporter.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Vorwurfs des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell