PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei kontrolliert möglichen Dieseldieb

Holzendorf b Woldegk (ots)

Gestern Abend gegen 22:20 Uhr ist Beamten aus Friedland bei der Streifenfahrt ein Transporter im Bereich Holzendorf in der Nähe geparkter LKW aufgefallen. Als der Transporterfahrer nach Sichtung der Polizei plötzlich losfuhr, folgten die Beamten dem Fahrzeug und hielten es beim Parkplatz Brohmer Berge auf der Autobahn 20 an. Der 46-jährige deutsche Autofahrer wurde kontrolliert, ebenso wurde das nicht zugelassene Fahrzeug durchsucht.

Dabei fanden die Beamten große Kanister für Sprit sowie Utensilien, um Sprit umzufüllen. Aufgrund von Hinweisen und Ermittlungen zu dem Mann vor Ort lag der Verdacht nahe, dass er mutmaßlich Diesel aus den LKW abzapfen wollte und die Polizei ihn an seinem Vorhaben hinderte. Nachdem die Maßnahmen mit dem Mann abgeschlossen waren, fuhren die Polizisten zurück zu den LKW und prüften diese. Dort gab es keine weiteren relevanten Hinweise.

Da bei dem Mann während der Verkehrskontrolle der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde ein Drogenvortest von den Beamten gemacht. Der fiel positiv auf Amphetamin aus. Die Polizei fuhr den Mann daraufhin zur Blutprobenentnahme und untersagte ihm die Weiterfahrt mit dem Transporter.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Vorwurfs des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 14:41

    POL-NB: Verkehrskontrolle mutmaßlicher "Dach-Haie" endet mit einer Inhaftierung

    Grüssow /Kroneiche b Röbel (ots) - In Grüssow bei Malchow sind Zeugen am Freitagnachmittag mehrere Männer aufgefallen, die offenbar Grundstücke ausspionierten. Richtigerweise informierten die Zeugen die Polizei. Sofort prüfte ein Streifenwagen die gesamte Ortschaft ab. Die Polizisten konnten zunächst keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge feststellen. Auf ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 13:10

    POL-NB: Motorradfahrer fährt auf Fahrzeug auf und verletzt sich leicht

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Am heutigen Montag (27. April 2026) ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 auf Höhe der Kreuzung zur Sanitzer Straße in Ribnitz-Damgarten. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 68-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades der Marke BMW auf ein vor ihm stehendes Fahrzeug (BMW) auf. Infolgedessen kippte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren