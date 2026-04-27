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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Höchstwert von 111 km/h innerorts - Polizei stellt zahlreiche Tempoverstöße in Pasewalk fest

Pasewalk (ots)

Am 26.04.2026 führten Beamte der Besonderen Verkehrsüberwachung der Polizeiinspektion Anklam zwischen 08:00 und 18:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B104, Stettiner Chaussee in der Ortslage Pasewalk durch.

Insgesamt wurden 2.192 Fahrzeuge gemessen, wobei 162 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden. Damit überschritt jedes dreizehnte gemessene Fahrzeug die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Gegen sie wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Insgesamt wurden 36 Bußgeldverfahren, davon eins mit Fahrverbot sowie 126 Verwarngeldverfahren eröffnet.

Den Höchstwert erreichte ein Pkw-Fahrer, der mit rund 111 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war. Nach Abzug der Toleranz ergibt sich daraus eine Überschreitung der zugelassen Höchstgeschwindigkeit um 57 km/h. Ihm drohen nun zwei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

Die Polizei bittet an dieser Stelle nochmals eindringlich alle Autofahrer, sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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