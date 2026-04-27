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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Flucht vor Verkehrskontrolle - Polizei stoppt 18-jährigen Fahrer nach Verfolgungsfahrt

Greifswald (ots)

Am 26.04.2026 gegen 03:05 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Greifswald einen PKW Mazda in der Hans-Beimler-Straße in Greifswald kontrollieren. Der Fahrzeugführer folgte den Anhaltesignalen zunächst, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort und entzog sich der Kontrolle. Dabei beschleunigte der 18-jährige deutsche Fahrer und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h in Richtung Gützkower Landstraße.

Während der Verfolgung schaltete der Fahrzeugführer das Abblendlicht aus. Die eingesetzten Beamten schalteten daraufhin das Martinshorn ein, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste der Fahrer wiederholt stark ab und soll zudem versucht haben, den Funkstreifenwagen abzudrängen.

Durch den Einsatz eines zweiten Streifenwagens konnte das Fahrzeug schließlich auf der Schönwalder Landstraße gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug zudem alkoholisiert sowie vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille.

Daraufhin wurden die Kennzeichentafeln sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Darüber hinaus wurde eine Blutprobenentnahme bei dem Beschuldigten angeordnet und durchgeführt.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 18-Jährigen u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheit im Verkehr sowie der Urkundenfälschung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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