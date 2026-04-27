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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auto aufgebrochen, Friseurbedarf gestohlen

Stralsund (ots)

Am Samstag (25. April 2026) wurde die Polizei in die Langen Straße nach Stralsund gerufen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein Fahrzeug der Marke Skoda, welches in der Langen Straße abgestellt war, in der Zeit von Freitag (24. April 2026),19:00 Uhr, bis zum Samstag (25. April 2026), 06:00 Uhr, von bislang unbekannten Tätern angegriffen. Die Scheibe wurde entglast und ein dort befindlicher Rucksack entwendet. In dem Rucksack befanden sich Friseurutensilien. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500,00 Euro.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Angaben zur Aufklärung des Sachverhaltes oder zum Verbleib der Friseurutensilien tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Telefon: 03831 2890 625), über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder sonstigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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