Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Flucht vor Polizei endet mit Unfall - Fahrer später gestellt

Zingst (LK VR) (ots)

Am heutigen Tag gegen 07:30 Uhr informierte ein Hinweisgeber die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Fahrzeugführer, der mit einem Pkw in Zingst über Gehwege fuhr.

Das Fahrzeug konnte durch einen eingesetzten Funkstreifenwagen des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten festgestellt werden. Beim Versuch, den Fahrer mittels eingeschaltetem Anhaltesignal, Blaulicht und Martinshorn zu stoppen, erhöhte dieser seine Geschwindigkeit und flüchtete in Richtung Wustrow.

Während der Verfolgungsfahrt touchierte der flüchtende Fahrzeugführer ein unbeteiligtes Fahrzeug im Gegenverkehr, welches daraufhin im Kurvenbereich kurz hinter Wustrow zum Stillstand kam. In der Folge streifte auch der Funkstreifenwagen dieses Fahrzeug. Die Einsatzfahrt wurde daraufhin sofort beendet, um den Zustand der Fahrerin zu überprüfen.

Die Fahrerin des unbeteiligten Fahrzeugs wurde leicht verletzt, konnte den Unfallort jedoch nach ambulanter Behandlung durch einen RTW eigenständig verlassen. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt.

Kurze Zeit später teilte ein weiterer Hinweisgeber mit, dass ein Pkw etwa zwei Kilometer hinter der Unfallstelle von der Straße abgekommen und in einem Graben zum Liegen gekommen sei. Dabei handelte es sich um das flüchtende Fahrzeug, dessen Fahrer sich jedoch unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte.

Etwa drei Stunden später wurde der 47-jährige Fahrzeugführer nach einem Hinweis der Feuerwehr in Dierhagen am Strand festgestellt. Die Herkunft des Hinweises konnte nicht mehr geklärt werden. Die eingesetzten Beamten begaben sich umgehend zur Örtlichkeit und trafen dort auf eine männliche Person, auf die die Personenbeschreibung zutraf.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 16.000 Euro geschätzt.Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

Der Kriminaldauerdienst wurde zur Spurensicherung eingesetzt. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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