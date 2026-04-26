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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Bäckerei am EKZ Reutereiche

Stavenhagen (LK MSE) (ots)

Am 25.04.2026 gegen 22:38 Uhr kam es in der Straße An der Reutereiche 2 in Stavenhagen zu einem Brand in der Bäckerei Hatscher am EKZ Reutereiche. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Obergeschoss der Bäckerei in Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Ritzerow, Ivenack, Stavenhagen und Jürgenstorf waren insgesamt mit 55 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Der Kriminaldauerdienst kommt zur Spurensicherung zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 2310, über die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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