Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender Unrat verursacht hohen Sachschaden an einem Einfamilienhaus

Neukalen (ots)

Am Samstag, dem 25.04.2026 um 11:10 Uhr, wurde dem Polizeirevier Malchin durch die Einsatzleitstelle Neubrandenburg der Brand eines Einfamilienhauses in der Straße der Freundschaft in Neukalen mitgeteilt. Beim Eintreffen der Beamten brannte der Unrat der dortigen Anwohner auf der Terrasse bereits in voller Ausdehnung, wodurch die Fassade des Einfamilienhauses erheblich in Mitleidenschaft geriet. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von ca. 30.000 Euro. Das Feuer wurde durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neukalen gelöscht. Die Bewohner, darunter vier Erwachsene im Alter von 21 bis 70 Jahren und drei Kinder im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren, waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Einfamilienhaus. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Das Einfamilienhaus ist vorläufig nicht bewohnbar. Durch den Bürgermeister der Stadt Neukalen wurde eine Unterkunft für die Betroffenen realisiert. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensicherung zum Tatort. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wurde durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg angeordnet und erfolgt zeitnah, um die Ursache zu ermitteln. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle(V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell