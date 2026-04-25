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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender Unrat verursacht hohen Sachschaden an einem Einfamilienhaus

Neukalen (ots)

Am Samstag, dem 25.04.2026 um 11:10 Uhr, wurde dem Polizeirevier 
Malchin durch die Einsatzleitstelle Neubrandenburg der Brand eines 
Einfamilienhauses in der Straße der Freundschaft in Neukalen 
mitgeteilt. 
Beim Eintreffen der Beamten brannte der Unrat der dortigen Anwohner 
auf der Terrasse bereits in voller Ausdehnung, wodurch die Fassade 
des Einfamilienhauses erheblich in Mitleidenschaft geriet. 
Dabei entstand ein geschätzter Schaden von ca. 30.000 Euro. Das Feuer
wurde durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neukalen 
gelöscht.
Die Bewohner, darunter vier Erwachsene im Alter von 21 bis 70 Jahren 
und drei Kinder im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren, waren zum 
Zeitpunkt des Brandes nicht im Einfamilienhaus. Bei dem Einsatz 
wurden keine Personen verletzt. Das Einfamilienhaus ist vorläufig 
nicht bewohnbar. Durch den Bürgermeister der Stadt Neukalen wurde 
eine Unterkunft für die Betroffenen realisiert. 
Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensicherung zum 
Tatort. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wurde durch die 
Staatsanwaltschaft Neubrandenburg angeordnet und erfolgt zeitnah, um 
die Ursache zu ermitteln. 
Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen 
Brandstiftung aufgenommen.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle(V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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