Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

Kröslin (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es in Freest zu einer Durchsuchungsmaßnahme der Kriminalpolizeiinspektion Anklam. Hintergrund der Maßnahme war ein Hinweis auf einen 22-jährigen Deutschen, der im Verdacht stand illegal im Besitz von Waffen zu sein.

Der Verdacht erhärtete sich, als während der Durchsuchung sowohl eine Waffe, als auch Munition festgestellt wurden. Doch damit nicht genug, weiterhin wurden bei dem Beschuldigten über hundert pyrotechnische Erzeugnisse aufgefunden. Zudem fanden die Beamten diverse Zaunfelder, welche mit einem Diebstahl in Wolgast (Tatzeit: Juli 2025) in Zusammenhang stehen könnten.

Sämtliche vorgenannte Gegenstände wurden durch die Beamten beschlagnahmt.

Den 22-Jährigen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffen- sowie gegen das Sprengstoffgesetz. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Diebstahl wird nun geprüft.

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