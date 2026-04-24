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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 71-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Liepgarten (Ueckermünde) (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kolonienstraße in Liepgarten, bei dem sich ein Mann schwere Verletzungen zuzog.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Deutscher die Kolonienstraße mit seinem Pkw in Richtung Torgelower Straße. Kurz vor der Einmündung kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Rentner zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 4.500 Euro. Der Pkw des 71-Jährigen war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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