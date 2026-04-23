Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand einer Waldfläche in Göhren

Göhren (Rügen) (ots)

Am 23.04.2026 gegen 14:45 Uhr ging ein Hinweis über einen Flächenbrand in Göhren, in der Bahnhofstraße in der Nähe des Regenbogencamps ein. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte eine Waldfläche von ca. 200 Quadratmetern, es wurden dabei neun Bäume und 40 Setzlinge beschädigt. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf ca. 23.000 Euro. Zur Löschung wurden die freiwilligen Feuerwehren Sellin, Baabe, Göhren, Thiessow und Middelhagen mit insgesamt 40 Einsatzkräften eingesetzt.

Da von einer Selbstentzündung nicht auszugehen ist, wurden Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hier bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen und Handlungen im Bereich der Brandstelle bemerkt? Hinweise dazu nimmt die Polizei in Sassnitz unter 038392 3070, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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