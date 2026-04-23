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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Flüchtiger PKW nach Unfall in Heringsdorf festgestellt

Heringsdorf (ots)

Am gestrigen Abend (22.04.2026) kam es in der Bülowstraße in Heringsdorf um 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter, wobei die Fahrerin des PKW vom Unfallort flüchtete.

Dabei befuhr die Fahrerin eines PKW Mercedes die Friedensstraße und wollte auf die Bülowstraße nach rechts in Richtung Bansin abbiegen. Der 39-jährige deutsche Fahrer des Transporters befuhr die Bülowstraße aus Richtung Bansin kommend und wollte nach links in die Friedensstraße abbiegen. Der Transporter Fahrer setzte entsprechend zum Abbiegevorgang an. Nach Aussage des 39-jährigen Transporterfahrers setzte die PKW Fahrerin ebenso zum Abbiegen an und nahm die Kurve dabei sehr weitläufig, wodurch es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Daraufhin flüchtete die PKW Fahrerin vom Unfallort. Am Transporter entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Die Polizei konnte im Nachgang den Halter des PKW Mercedes ermitteln. Ebenso wurde der PKW erheblich beschädigt in der Ortslage Heringsdorf festgestellt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am PKW Mercedes beläuft sich auf 10.000 Euro.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Fahrzeugführerin des PKW Mercedes dauern an. Ihr wird vorgeworfen sich unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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