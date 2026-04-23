Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Über 40 Reifen in Anklam zerstochen - Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt

Anklam (ots)

Am gestrigen Tag (22.04.2026) kam es am frühen Nachmittag in Anklam zu diversen Sachbeschädigungen an parkenden PKW im Bereich der Mühlenstraße und der Leipziger Allee. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 40-jährigen Deutschen.

Die ersten Zeugenhinweise gingen 13:50 Uhr bei der Polizei ein. Hier wurde der Polizei die Sachbeschädigung an insgesamt 3 Fahrzeugen im Bereich der Leipziger Allee gemeldet, wobei 7 Reifen zerstochen wurden. Der Tatverdächtige wurde laut Zeugenaussage als komplett schwarz gekleidete männliche Person mit Kapuze beschrieben, welche sich fußläufig in Richtung Friedländer Straße entfernte.

Kurze Zeit später, gegen 14:30 Uhr gingen weitere Hinweise bei der Polizei ein. Hier meldete sich ein weiterer Zeuge, welcher eine männliche, schwarz gekleidete Person mit Kapuze festgestellt hat, die an mehreren Fahrzeugen in der Mühlenstraße die Reifen zersticht. Die Beamten verlegten umgehend in die Mühlenstraße und konnten hier Sachbeschädigungen an 13 Fahrzeugen und 39 zerstochene Reifen feststellen. Ebenso trafen die Beamten vor Ort auf einen 40-jährigen Deutschen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte durch die Beamten ein Messer bei dem 40-Jährigen sichergestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 40-jährigen Deutschen.

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