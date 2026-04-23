PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Über 40 Reifen in Anklam zerstochen - Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt

Anklam (ots)

Am gestrigen Tag (22.04.2026) kam es am frühen Nachmittag in Anklam zu diversen Sachbeschädigungen an parkenden PKW im Bereich der Mühlenstraße und der Leipziger Allee. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 40-jährigen Deutschen.

Die ersten Zeugenhinweise gingen 13:50 Uhr bei der Polizei ein. Hier wurde der Polizei die Sachbeschädigung an insgesamt 3 Fahrzeugen im Bereich der Leipziger Allee gemeldet, wobei 7 Reifen zerstochen wurden. Der Tatverdächtige wurde laut Zeugenaussage als komplett schwarz gekleidete männliche Person mit Kapuze beschrieben, welche sich fußläufig in Richtung Friedländer Straße entfernte.

Kurze Zeit später, gegen 14:30 Uhr gingen weitere Hinweise bei der Polizei ein. Hier meldete sich ein weiterer Zeuge, welcher eine männliche, schwarz gekleidete Person mit Kapuze festgestellt hat, die an mehreren Fahrzeugen in der Mühlenstraße die Reifen zersticht. Die Beamten verlegten umgehend in die Mühlenstraße und konnten hier Sachbeschädigungen an 13 Fahrzeugen und 39 zerstochene Reifen feststellen. Ebenso trafen die Beamten vor Ort auf einen 40-jährigen Deutschen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte durch die Beamten ein Messer bei dem 40-Jährigen sichergestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 40-jährigen Deutschen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 14:43

    POL-NB: Identifizierung bei Schichtwechsel

    Stralsund (ots) - Gestern Nachmittag gegen 15:40 Uhr hat ein Mann in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße in Stralsund den geschlossenen Kassenbereich mit gestohlener Ware durchbrochen und wurde dann von einer Mitarbeiterin bis zum Ausgang verfolgt. Sie konnte ihn am Ärmel seiner Jacke greifen. Er stieß sie weg, beleidigte und bedrohte sie. Ein Mann im Laden kam dazu, versuchte ebenfalls, den Dieb ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 13:44

    POL-NB: Taxifahrerin wird von unbekanntem Mann bedroht, Zeugen gesucht

    Bergen auf Rügen (ots) - Am gestrigen Dienstag (21. April 2026) parkte eine 51-jährige Deutsche mit ihrem Taxi auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet in Bergen auf Rügen (Herrmann-Matern-Straße) und machte dort Pause. Gegen 10:30 Uhr nahm sie einen aufgebrachten Mann wahr. Dieser äußerte seinen Unmut darüber, dass sie mit ihrem Fahrzeug in diesem Wohngebiet ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 09:44

    POL-NB: Einbruch in Landbetrieb - Stehlschaden mindestens 80.000 Euro

    Groß Lukow (ots) - In einen landwirtschaftlichen Betrieb in Groß Lukow bei Penzlin ist zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eingebrochen worden. Die Täter haben mehrere Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel gestohlen. Der Schaden durch die gestohlenen Sachen wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die Täter längere Zeit vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren