Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Landbetrieb - Stehlschaden mindestens 80.000 Euro

Groß Lukow (ots)

In einen landwirtschaftlichen Betrieb in Groß Lukow bei Penzlin ist zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eingebrochen worden. Die Täter haben mehrere Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel gestohlen. Der Schaden durch die gestohlenen Sachen wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die Täter längere Zeit vor Ort waren und das Diebesgut mit Fahrzeugen weggeschleppt haben.

Daher hofft die Polizei auf mögliche Hinweise von Zeugen, denen Lärm, Licht, Fahrzeuge oder ähnliches im Tatzeitraum am Tatort in der Seebergstraße in Groß Lukow aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 gerichtet werden oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Die Kriminalpolizei rät Besitzern von landwirtschaftlichen Betrieben dringend dazu, gerade teure Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel ausreichend zu sichern. Gerade jetzt mit Frühlingsbeginn sind erfahrungsgemäß wieder häufiger Täter auf dem Land unterwegs, um Betriebe mit genauer dieser Zielrichtung - Pflanzenschutzmittel zu stehlen - anzusteuern. Alarmanlagen mit Meldung auf dem eigenen Handy des Besitzers, automatisches Licht durch Bewegungsmelder und Kameraüberwachung sind nur einige der Maßnahmen, über die Betreiber von landwirtschaftlichen Betrieben unbedingt zum Schutz ihrer Ware nachdenken sollten.

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