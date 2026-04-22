PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Landbetrieb - Stehlschaden mindestens 80.000 Euro

Groß Lukow (ots)

In einen landwirtschaftlichen Betrieb in Groß Lukow bei Penzlin ist zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eingebrochen worden. Die Täter haben mehrere Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel gestohlen. Der Schaden durch die gestohlenen Sachen wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die Täter längere Zeit vor Ort waren und das Diebesgut mit Fahrzeugen weggeschleppt haben.

Daher hofft die Polizei auf mögliche Hinweise von Zeugen, denen Lärm, Licht, Fahrzeuge oder ähnliches im Tatzeitraum am Tatort in der Seebergstraße in Groß Lukow aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 gerichtet werden oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Die Kriminalpolizei rät Besitzern von landwirtschaftlichen Betrieben dringend dazu, gerade teure Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel ausreichend zu sichern. Gerade jetzt mit Frühlingsbeginn sind erfahrungsgemäß wieder häufiger Täter auf dem Land unterwegs, um Betriebe mit genauer dieser Zielrichtung - Pflanzenschutzmittel zu stehlen - anzusteuern. Alarmanlagen mit Meldung auf dem eigenen Handy des Besitzers, automatisches Licht durch Bewegungsmelder und Kameraüberwachung sind nur einige der Maßnahmen, über die Betreiber von landwirtschaftlichen Betrieben unbedingt zum Schutz ihrer Ware nachdenken sollten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 23:23

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der L34 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

    PHR Neustrelitz (ots) - Am 21.04.2026, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich auf der L34 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 22-jährige Fahrerin eines PKW Skoda die L34 aus Richtung Neuhof kommend in Richtung Wanzka. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 14:40

    POL-NB: Unbekannte stehlen Kitesurf-Equipment

    Peenemünde (ots) - Ein 47-Jähriger wandte sich kürzlich an die Onlinewache der Landespolizei M-V, um den Diebstahl von Kitesurf-Equipment anzuzeigen. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Geschädigte bereits am Donnerstag, den 09. April, gegen 16:00 Uhr zum Strand zwischen Karlshagen und Peenemünde. Dort angekommen brachte er zunächst sein Equipment zum Strand. Kurz darauf begab sich der Deutsche jedoch ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 14:36

    POL-NB: Großangelegter Einsatz der Neubrandenburger Drogenfahnder

    Demmin/Jördenstorf/Brandenburg (ots) - Unter Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat es heute Morgen umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in 21 Objekten in und bei Demmin sowie einmal in Jördenstorf (Landkreis Rostock) und einmal in Brandenburg gegeben. Vorausgegangen sind monatelange Ermittlungen gegen 14 weibliche und männliche deutsche Beschuldigte im Alter zwischen 21 und 58 Jahren wegen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren