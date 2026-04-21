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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte stehlen Kitesurf-Equipment

Peenemünde (ots)

Ein 47-Jähriger wandte sich kürzlich an die Onlinewache der Landespolizei M-V, um den Diebstahl von Kitesurf-Equipment anzuzeigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Geschädigte bereits am Donnerstag, den 09. April, gegen 16:00 Uhr zum Strand zwischen Karlshagen und Peenemünde. Dort angekommen brachte er zunächst sein Equipment zum Strand. Kurz darauf begab sich der Deutsche jedoch wieder zu seinem Fahrzeug, um sich umzuziehen. Als er gegen 16:35 Uhr wieder am Strand war, stellte er fest, dass Unbekannte das Equipment, bestehend aus einem Kiteschirm, -board, einer Kitebar sowie einer Pumpe der Marke "Core", entwendet hatten. Der Wert des erlangten Diebesguts beläuft sich auf 2.200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Eine konkretere Angabe der Tatörtlichkeit ist nicht möglich.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 038378 2790 an das Polizeirevier Heringsdorf, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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