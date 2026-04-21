Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisstensuche nach 18-Jähriger beendet

Altentreptow (ots)

Die Polizei beendet nach Kontaktherstellung zur gesuchten 18-Jährigen die Vermisstenfahndung nach Frau aus Altentreptow.

Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise aus der Bevölkerung und die Mithilfe bei der Verbreitung der Suche. Die Polizei bittet darum, den Aufruf samt Foto und persönlicher Daten in Eigenregie zu löschen.

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