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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montagmittag auf der A 5 bei St. Leon-Rot wurden drei Personen leicht verletzt, zudem entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 40-jähriger Mann war gegen 11:30 Uhr mit seinem VW Passat auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Aufgrund beginnender Staubildung mussten die vorausfahrenden Fahrzeuge stark abbremsen. Der 40-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr einem 34-jährigen Autofahrer ins Heck seines BMW.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den Peugeot eines 23-jährigen Mannes geschoben, der wiederum auf einen Audi geschoben wurde, welcher von einem 23-Jährigen gelenkt wurde.

Eine 8-jährige Mitfahrerin im VW Passat sowie der Fahrer des Peugeot und dessen 33-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die 33-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Lediglich der Audi blieb nach dem Zusammenstoß fahrbereit; die drei übrigen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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