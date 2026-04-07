PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neu-Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike vor Einkaufsmarkt gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 59-Jährige stellte um14:30 Uhr am Samstag ihr E-Bike vor einem Einkaufsmarkt in der Rosenstraße ab. An den dort befindlichen Fahrradbügeln sicherte sie das Fahrrad mit einem Schloss. Als sie um kurz nach 15 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr ihr E-Bike samt des Fahrradschlosses gestohlen worden war. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein weißes E-Bike der Marke Cube, Modell Supreme RT HYbrid EXC mit einem Neuwert von über 3.500 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 11:36

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 01:30 Uhr und 10:00 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Mittelstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Innere der Gaststätte. Wie das Fenster geöffnet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Inneren wurde ein Spielautomat aufgebrochen ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:30

    POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Restaurant - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 00:50 Uhr und 05:50 Uhr kam es in einem Restaurant im Peter-Disegna-Weg in Leimen zu einem Einbruch. Eine Mitarbeiterin hatte das Restaurant gegen 00:50 Uhr verlassen und kehrte um 05:50 Uhr zur Arbeit zurück. Dabei stellte sie fest, dass eine Fensterscheibe am Eingang eingeworfen worden war und ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:29

    POL-MA: Heidelberg: Räuberische Erpressung in Supermarkt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Samstag gegen 20:00 Uhr wurde ein 17-jähriger Mitarbeiter eines Supermarkts in der Freiburger Straße im Heidelberger Stadtteil Rohrbach Opfer einer schweren räuberischen Erpressung. Der Jugendliche war dabei, eine Geldkassette aus dem Kassenbereich in die Büroräumlichkeiten zu bringen, als er von einem unbekannten Täter von hinten an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren