Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 01:30 Uhr und 10:00 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Mittelstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Innere der Gaststätte. Wie das Fenster geöffnet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Inneren wurde ein Spielautomat aufgebrochen und die darin befindliche Geldkassette entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Der am Spielautomaten entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Mittelstraße im Stadtteil Neckarstadt-West verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

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