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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Restaurant - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 00:50 Uhr und 05:50 Uhr kam es in einem Restaurant im Peter-Disegna-Weg in Leimen zu einem Einbruch.

Eine Mitarbeiterin hatte das Restaurant gegen 00:50 Uhr verlassen und kehrte um 05:50 Uhr zur Arbeit zurück. Dabei stellte sie fest, dass eine Fensterscheibe am Eingang eingeworfen worden war und das Fenster offenstand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Fenster mittels eines Steins eingeworfen, woraufhin die unbekannte Täterschaft durch das Fenster in das Restaurant einstieg und dieses auf demselben Weg wieder verließ. Im Inneren durchsuchte die Täterschaft das Restaurant sowie einen angrenzenden Hotelbereich. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Leimen des Polizeireviers Wiesloch.

Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 00:50 Uhr und 05:50 Uhr im Bereich des Peter-Disegna-Wegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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