Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rotlicht missachtet - eine Person leicht verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Sonntagmittag gegen 11:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem VW auf der Kreuzung Augustaanlage/Schubertstraße/Wilhelm-Varnholt-Allee.

Ein 66-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts und bog nach links in die Schubertstraße ab. Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer die Augustaanlage stadtauswärts und wollte an der Kreuzung geradeaus fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrer gaben an, bei "Grün" in die Kreuzung eingefahren zu sein, dies ist nun noch Gegenstand der Unfallermittlungen.

Der Fahrer des VWs wurde leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn noch aufgrund ausgetretener Betriebsflüssigkeiten gereinigt. Der Straßenbahnverkehr musste im dortigen Bereich bis 13:00 Uhr ausgesetzt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

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