POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit vier Fahrzeugen - Vollsperrung BAB - PM2
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6249700), kam es zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der BAB 5 auf Höhe Sankt Leon-Rot in Fahrtrichtung Karlsruhe aufgrund eines Verkehrsunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen.
Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe konnte zwischenzeitlich teilweise wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Zu möglichen verletzten Personen sowie zum genauen Unfallhergang liegen weiterhin keine gesicherten Erkenntnisse vor.
Die Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle dauern an. Es wird nachberichtet.
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