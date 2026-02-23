PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand im Kortumhaus in der Bochumer Innenstadt - Feuer schnell gelöscht, Einsatz dauert aufgrund umfangreichen Wasserschadens an

Bochum (ots)

Am heutigen Montagnachmittag wurde die Feuerwehr um 14:46 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage im Kortumhaus in der Bochumer Innenstadt alarmiert. Beim Eintreffen der Kräfte der Innenstadtwache stellten diese eine starke Rauchentwicklung in der zweiten Etage im Bereich der Verkaufsfläche eines Elektrofachmarktes fest. Durch den Brand hatte dort auch die Sprinkleranlage ausgelöst, die ein brennendes Elektrogerät bereits nahezu vollständig abgelöscht hatte. Ein Trupp unter Atemschutz musste mit einem Strahlrohr nur noch einige Glutnester ablöschen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandrauch mithilfe von Hochleistungslüftern entfernt. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der ausgelösten Sprinkleranlage traten große Mengen Wasser in der zweiten Etage aus, die sich in der Folge auch in die erste Etage sowie das Erdgeschoss des Elektrofachmarktes ausbreiteten. Dadurch entstand ein erheblicher Wasserschaden. Die Einsatzkräfte setzten mehrere Wassersauger ein, um das Wasser aus der Sprinkleranlage aus dem Gebäude zu entfernen.

Der Einsatz läuft derzeit noch. Es wird abschließend berichtet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 9254-978
Verfasser: Simon Heußen
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

