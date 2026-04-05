POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit vier Fahrzeugen - Vollsperrung BAB - PM1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es auf der BAB 5 auf Höhe Sankt Leon-Rot in Fahrtrichtung Karlsruhe zum Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund eines Verkehrsunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zur Anzahl der verletzten Personen sowie zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die BAB 5 ist in Fahrtrichtung Karlsruhe aktuell gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.
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