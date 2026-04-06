Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit vier Fahrzeugen - Vollsperrung BAB - Zeugenaufruf - PM3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6249704), ereignete sich Sonntagnacht, gegen 23:15 Uhr, auf der BAB 5 Höhe Sankt Leon-Rot in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zunächst zu einem Unfall auf dem linken Fahrstreifen bei dem ein weißer BMW mit hoher Geschwindigkeit auf einen Kia auffuhr. Im weiteren Verlauf wurden ein weiterer BMW und ein Peugeot in den Unfall verwickelt. Als ein Ersthelfer nach den Verunfallten schauen wollte, entfernte sich der weiße BMW unerlaubt von der Unfallstelle.

Die BAB 5 musste in Richtung Karlsruhe bis 00:30 Uhr gesperrt werden, anschließend konnten einzelne Fahrstreifen sukzessive freigegeben werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. einem Kilometer. Die Unfallaufnahme dauerte bis 01:15 Uhr an. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie dem weißen BMW geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf unter der Telefonnummer 06227/358260 zu melden.

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