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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach einer vermissten Person - Hubschrauber im Einsatz - PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6249692) wurde am Sonntagabend unter anderem mittels eines Polizeihubschraubers sowie eines Mantrailer-Hundes nach einer vermissten Person gesucht. Der Mann konnte am Montagmorgen wohlauf angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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