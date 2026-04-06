POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach einer vermissten Person - Hubschrauber im Einsatz - PM 2
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6249692) wurde am Sonntagabend unter anderem mittels eines Polizeihubschraubers sowie eines Mantrailer-Hundes nach einer vermissten Person gesucht. Der Mann konnte am Montagmorgen wohlauf angetroffen werden.
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