POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach einer vermissten Person - Hubschrauber im Einsatz - PM 2

Mannheim (ots) - Sonntagmittag gegen 11:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem VW auf der Kreuzung Augustaanlage/Schubertstraße/Wilhelm-Varnholt-Allee. Ein 66-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts und bog nach links in die Schubertstraße ab. Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer die Augustaanlage ...

mehr