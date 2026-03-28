Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Simson-Fahrer flüchtet vor der Polizei in der Ortschaft Freest/ Kröslin

Freest/ Kröslin (LK VG) (ots)

Am 27.03.2026 gegen 18:23 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Wolgast in der Ortschaft Freest den Fahrer einer Simson S51 ohne angebrachtes Kennzeichen fest. Die Beamten versuchten den davonfahrenden Fahrer des Kleinkraftrades mittels Haltesignalen zu stoppen. Dieser fuhr jedoch über Radwege und Feldwege mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und teils waghalsigen Fahrmanövern, um sich der Kontrolle zu entziehen. Nach etwa 3,5 Kilometern Verfolgung konnte der 16-jährige, deutsche Fahrzeugführer, der sich fußläufig in einer Baustelle versteckt hatte, gestellt werden. Die Simson S51 war augenscheinlich manipuliert, sodass diese erhöhte Fahrleistungen aufwies. Gegen den Fahrer wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Simson sowie der Führerschein des Fahrers wurden beschlagnahmt und der 16-Jährige nach Hause verbracht.

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