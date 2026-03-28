Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Reifenplatzer an Sattelzug verursacht Sachschaden

Neubrandenburg/BAB 20 (LK MSE) (ots)

Am 27.03.2026 gegen 19:50 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 20 in Höhe der Stadt Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen platzte während der Fahrt ein Reifen eines polnischen Sattelzuges welcher aus Richtung Lübeck kommend die BAB 20 befuhr. In der Folge verteilten sich Reifenteile auf der Fahrbahn. Vier nachfolgende Pkw wurden beschädigt, nachdem sie die Trümmerteile überfahren hatten. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. An den vier Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.500 Euro. Der Sattelzug setzte seine Fahrt zunächst fort und konnte im Bereich Warlin durch Polizeikräfte kontrolliert werden. Fahrzeugführer war ein 51-jähriger polnischer Kraftfahrer. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Durch den Reifenplatzer wurde der Anhänger so stark beschädigt, dass dieser auf der Felge weitergeführt wurde. Dabei kam es vermutlich zu Schäden an der Fahrbahn auf der BAB 20 sowie im weiteren Verlauf auf der B 197. Die konkreten Schäden an der Fahrbahn werden durch den zuständigen Baulastträger geprüft. Die Umstände des Geschehens sowie mögliche Zusammenhänge sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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