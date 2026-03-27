Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann attackiert Zwölfjährigen - Hinweise auf Tatverdächtigen gesucht

Neubrandenburg (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr sind zwei zwölfjährige ukrainische Jungen im Marktplatzcenter unterwegs gewesen. Aus dem Toilettenbereich haben sie nach eigenen Angaben Musik gehört und sind aus Neugier gucken gegangen. Dabei sahen sie den späteren Tatverdächtigen. Sie gingen danach aus dem Center und mit ihren Rädern in Richtung der Sparkassen-Filiale in der Stargarder Straße, wo sie auf die Mutter eines Freundes trafen.

In der Filiale selbst tauchte dann auch der Mann auf, den sie zuvor in den Toiletten gesehen hatte. Er soll sowohl die Frau als auch einer der beiden Zwölfjährigen angeschrien und mit einem Haarkamm bedroht haben. Schließlich soll er dem Jungen in den Bauch geschlagen haben und die Filiale verlassen haben. Der Junge ging raus zu seinem Kumpel, der draußen wartete. Beide wollten mit ihren Rädern davon fahren, als der Tatverdächtige wieder auf den bereits zuvor attackierten Jungen zukam und ihn vom Rad schmiss. Der Junge verletzte sich dabei leicht.

Durch mehrere umstehende Zeugen und die Jungen selbst wurde der Mann wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,75 Meter groß sein, einen Bart haben und ein deutscher Phänotyp sein. Bekleidet soll er mit einer grauen Strickjacke und einer schwarzen Jogginghose gewesen sein und einen vorgebeugten Gang haben. In der Hand soll er eine Tüte eines Einkaufsmarkts gehabt haben.

Wer Hinweise zu dem Gesuchten hat, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Etwa eine Stunde nach den Vorfällen kam der Junge zur Anzeigenerstattung zum Polizeirevier. Sofort wurde eine Absuche nach dem Tatverdächtigen im Stadtgebiet veranlasst, die jedoch nicht mehr zum Auffinden des Mannes führte.

Ob das Motiv des Mannes etwas mit der ersten Begegnung zwischen den Jungen und ihm im Toilettenbereich zu tun hat, ist unklar.

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