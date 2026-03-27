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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte greifen Zigarettenautomaten an

Greifswald (ots)

In der heutigen Nacht wurden Beamte des Polizeireviers Greifswald gegen 03:00 Uhr in die Tolstoistraße gerufen, da es dort zu einer Explosion gekommen sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch zwei bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat aufgesprengt. In weiterer Folge entwendeten die beiden Tatverdächtigen eine bislang unbekannte Anzahl Zigaretten und flohen in Richtung Koitenhäger Landstraße vom Tatort. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun unter anderem wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Zudem sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, wenden Sie sich bitte unter der 03834 540-0 an das Polizeihauptrevier Greifswald, an die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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