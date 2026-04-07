Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auffahrunfall am Stauende

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der A 5 bei Walldorf entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 49-jähriger Mann war gegen 20:40 Uhr mit seinem VW auf der rechten Fahrspur der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und dem Autobahnkreuz Walldorf musste er staubedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dabei fuhr ihm ein 32-jähriger mit seinem Renault von hinten auf das Heck seines Autos.

Hierdurch wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer des Renault sowie die Insassen im VW kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe vorübergehend voll gesperrt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Autobahnpolizei Walldorf. Der 32-jährige Unfallverursacher sieht nun einem Bußgeld entgegen.

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