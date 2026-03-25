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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisster 53-Jähriger in Juliusruh

Sassnitz (ots)

Seit dem 24.03.2026 gegen 19:30 Uhr wird ein 53-Jähriger in der Ortschaft Juliusruh vermisste. Nähere Informationen sie unter dem Pfad: https://is.gd/ArT1I1

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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