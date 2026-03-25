POL-NB: Vermisster 53-Jähriger in Juliusruh

Friedland (LK MSE) (ots) - Am Morgen des 24.03.2026 ereignete sich gegen 06:30 Uhr auf der L28 zwischen Brunn und Neddemin ein Unfall, der zu einer mehrstündigen Sperrung der Straße führte. Ein LKW mit Anhänger, beladen mit Paketen, kam kurz vor Neddemin in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Durch den Unfall musste der ...

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