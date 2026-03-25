Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Ribnitz-Damgarten (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten sind seit gestern (24. März 2026) vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet worden. Die bislang unbekannten Anrufer geben sich am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte aus und kontaktieren gezielt ältere Bürgerinnen und Bürger.

In den Gesprächen gaben die Anrufer vor, von der Kriminalpolizei zu sein und versuchten persönliche oder finanzielle Informationen zu erfragen. Glücklicherweise ist es in den polizeibekannten Fällen zu keiner Geldforderung gekommen.

Nach aktuellem Stand kann nicht bestätigt werden, dass es sich bei den Anrufern um tatsächliche Polizeibeamte handelt. Vielmehr besteht der Verdacht einer Betrugsmasche.

Die Polizei warnt daher eindringlich:

- Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Informationen zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - echte Polizeibeamte fordern keine sensiblen Informationen oder Geldbeträge am Telefon. - Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und wählen Sie selbstständig die offizielle Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. - Informieren Sie Angehörige oder Vertrauenspersonen über entsprechende Anrufe, insbesondere wenn ältere Familienmitglieder betroffen sein könnten. - Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei.

Die Polizei lobt in diesem Zusammenhang die Hinweisgeber für das umsichtige und aufmerksame Verhalten und für die Information an die örtliche Polizei.

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