Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike und einem Motorrad mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 24.03.2026 gegen 12:50 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 90 zwischen Retzow und Dabelow, kurz vor dem Ortseingang Dabelow, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Eine 66-jährige E-Bike-Fahrerin geriet aufgrund von Unaufmerksamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Motorrad Kawasaki. Bei dem Unfall wurde die 66-jährige E-Bike-Fahrerin schwerverletzt und der 64-jährige Kradfahrer leicht verletzt. Beide verletzten Personen wurden in das Krankenhaus Neustrelitz gebracht. Die zwei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Kreisstraße 90 musste für ca. 40 Minuten vollgesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 4.000EUR.

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