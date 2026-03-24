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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike und einem Motorrad mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 24.03.2026 gegen 12:50 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 90 
zwischen Retzow und Dabelow, kurz vor dem Ortseingang Dabelow, ein 
Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten 
Person. Eine 66-jährige E-Bike-Fahrerin geriet aufgrund von 
Unaufmerksamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem
entgegenkommenden Motorrad Kawasaki. 
Bei dem Unfall wurde die 66-jährige E-Bike-Fahrerin schwerverletzt 
und der 64-jährige Kradfahrer leicht verletzt.
Beide verletzten Personen wurden in das Krankenhaus Neustrelitz 
gebracht.
Die zwei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und 
mussten geborgen werden.
Die Kreisstraße 90 musste für ca. 40 Minuten vollgesperrt werden.
Es entstand ein Gesamtschaden von 4.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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